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Гендиректор «Краснодара» назвал суммы трансферов Кордобы и Олссона

Гендиректор «Краснодара» назвал суммы трансферов Кордобы и Олссона
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл детали трансферов нападающего Джона Кордобы и Кристоффера Олссона. Ранее в СМИ появилась информация, что Кордоба стал самым дорогим игроком в истории клуба — за него якобы заплатили € 20 млн.

«Это не соответствует действительности. Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму? Я официально заявляю, что футбольный клуб «Краснодар» приобрел нападающего Джона Кордобу за € 10,5 млн, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступления клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.

Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за € 4 млн, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за € 6,3 млн», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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