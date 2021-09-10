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Сандро Шварц прокомментировал состояние травмированных игроков «Динамо» и сборников

Сандро Шварц прокомментировал состояние травмированных игроков «Динамо» и сборников
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровом состоянии клуба перед матчем седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Что касается Фомина, то он вернулся после национальной сборной, провел обследование, вчера тренировался в общей группе. Шиманьски же частично тренировался в общей группе, на данный момент не можем точно сказать, будет ли он в распоряжении команды в это воскресенье. Захарян частично провел тренировку в общей группе команды. За два дня до этого он отыграл тайм. Сегодня-завтра будут тренировки, где мы сможем принять окончательное решение», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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