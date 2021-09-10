Сандро Шварц прокомментировал состояние травмированных игроков «Динамо» и сборников

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровом состоянии клуба перед матчем седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Что касается Фомина, то он вернулся после национальной сборной, провел обследование, вчера тренировался в общей группе. Шиманьски же частично тренировался в общей группе, на данный момент не можем точно сказать, будет ли он в распоряжении команды в это воскресенье. Захарян частично провел тренировку в общей группе команды. За два дня до этого он отыграл тайм. Сегодня-завтра будут тренировки, где мы сможем принять окончательное решение», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Новость по теме Сандро Шварц отреагировал на то, что «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона