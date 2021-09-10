Шварц: основной линией развития «Динамо» является воспитание наших игроков

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о проведённой работе в летнее трансферное окно.



«Мы достаточно хорошо продли трансферное окно, довольны новичками. Нужно отдать должное спортивному директору, скаутам. До конца трансферного окна мы держали руку на пульсе, смотрели за возможными изменениями. Основной линией нашего развития является воспитание наших игроков, занимаемся именно с теми кадрами, которые есть в составе», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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