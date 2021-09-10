Сандро Шварц: в игре «Нижнего Новгорода» уже виден чёткий почерк Александра Кержакова

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о наставнике «Нижнего Новгорода» Александре Кержакове.



«Уже виден чёткий почерк Кержакова. Стоит отметить, что за стартовый отрезок РПЛ, команда провела качественные встречи. Будет важно сыграть надёжно в обороне. Если говорить об атаке, то у «Нижнего Новгорода» виден посыл, который идет от игроков. Активно подключаются крайние защитники, активно доставляют мяч в штрафную. В штрафной хороший посев игроков «Нижнего Новгорода», мы проанализировали это и готовимся к встрече.



К сожалению, не знаю Кержакова лично. Но по играм «Нижнего Новгорода», он производит впечатление приятного человека. Когда мы встретимся лицом к лицу в воскресенье, Александр захочет склонить чашу весов в свою пользу, я же — в свою», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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