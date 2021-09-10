Сандро Шварц: в игре «Нижнего Новгорода» уже виден чёткий почерк Александра Кержакова

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о наставнике «Нижнего Новгорода» Александре Кержакове.
«Уже виден чёткий почерк Кержакова. Стоит отметить, что за стартовый отрезок РПЛ, команда провела качественные встречи. Будет важно сыграть надёжно в обороне. Если говорить об атаке, то у «Нижнего Новгорода» виден посыл, который идет от игроков. Активно подключаются крайние защитники, активно доставляют мяч в штрафную. В штрафной хороший посев игроков «Нижнего Новгорода», мы проанализировали это и готовимся к встрече.
К сожалению, не знаю Кержакова лично. Но по играм «Нижнего Новгорода», он производит впечатление приятного человека. Когда мы встретимся лицом к лицу в воскресенье, Александр захочет склонить чашу весов в свою пользу, я же — в свою», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
- 10 сентября 2021
-
14:47
-
14:40
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:26
-
14:22
-
14:16
-
14:14
-
14:13
-
14:13
-
14:11
-
14:09
-
14:05
-
14:01
-
13:59
-
13:58
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:28
-
13:13
-
13:08
-
12:56
-
12:56
-
12:46
-
12:19
-
12:18
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:33
-
11:20
-
11:00
-
10:58