Промес прокомментировал продажу Крала и оценил новичка «Спартака» Кофрие

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес оценил недавние трансферы красно-белых.

«Кофрие — хороший защитник, неплохо проявляет себя на тренировках. Мы помогаем ему освоиться. Пусть он как можно скорее адаптируется и показывает на поле свои лучшие качества.

Что касается ухода Алекса, то он как амбициозный молодой игрок решил не упускать такой шанс. Мы потеряли хорошего полузащитника, но это возможность для других футболистов проявить себя и закрепиться в старте.

Слежу ли за Гусом Тилем? Нет, «Фейеноорд» мне неинтересен, потому что я из «Аякса». Когда Гус будет играть против моих родных амстердамцев, тогда посмотрю. Рад за него, но почему же он не забивал так много за «Спартак»? Либо он сам был не в своей тарелке, либо здесь не смогли правильно использовать его сильные стороны. Одно из двух», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».