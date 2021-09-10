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В Иркутске футболисты избили арбитра во время матча любительской лиги

В Иркутске футболисты избили арбитра во время матча любительской лиги
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В Иркутске футболисты-любители избили арбитра прямо во время матча, сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, главный судья встречи Антон Рженёв после нападения потерял сознание.

Эпизод случился на игре открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 «Виктория» — «Пахтакор». Сначала игрок «Пахтакора» Бобомурод Алланазаров, которому не понравились решения Рженёва, напал на судью с кулаками. Затем удары судье также нанёс футболист «Пахтакора» Дилмурод Капланов, который ранее был дисквалифицирован на три года за толчок и оскорбление арбитра. Он находился около поля в качестве болельщика.

Федерация футбола Иркутска дисквалифицировала Алланазарова до 2 сентября 2024 года, а «Пахтакору» было засчитано поражение со счётом 0:3.

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