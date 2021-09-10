Хинкель ответил на вопрос о возможной работе с Тедеско в «Локомотиве»

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель ответил на вопрос журналистов о возможной работе в «Локомотиве» вместе с Доменико Тедеско. Также Хинкель оценил профессиональные качества Ральфа Рангника, который ныне работает в структуре железнодорожников.

«Не разговаривал с Цорном о «Локомотиве», ровно как и не знаю о слухах, что Доменико может оказаться в «Локомотиве» в ближайшие недели. Да, я знаю, что Цорн сейчас работает там, но на этом всё.

Где бы Рангник ни трудился, он проделывал отличную работу. Ральф был моим первым тренером в «Штутгарте», я отлично его знаю. Он проделал потрясающую работу в «Хоффенхайме», «Лейпциге», Рангник прекрасно формирует команды», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.