Хинкель высказался о неудачах «Спартака» на старте нового сезона

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель высказался на тему провальных результатов московского клуба в новом сезоне.

«Мне не было тяжело работать в «Спартаке». Нас поддерживал Федун, его жена. У нас с Доменико хорошо получалось работать, мы были сконцентрированы на команде, на результате. «Спартак» — большой клуб, вокруг которого всегда очень много разговоров, но внутри мы и наши игроки были сфокусированы только на рабочем процессе. Считаю, у нас получалось дистанцироваться от всех историй, происходящих с клубом вокруг.

Мне тяжело говорить о нынешних кондициях команды, потому что я не видел достаточно игр. Иногда в футболе происходят странные вещи: мы со «Спартаком» закончили чемпионат на втором месте, фанаты были счастливы, а через полтора месяца у команды нет результата, и все расстроены.

Мне жаль, что у «Спартака» не получилось пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне мы провели огромную работу, все хотели попасть в групповой этап. «Бенфика» — это всё-таки серьёзный соперник, хотя счёт мог быть другим. Жаль, что у игроков не получилось пройти дальше и показать весь свой потенциал», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.