Джибриль Сиссе стал тренером нападающих в академии «Марселя»

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе присоединился к тренерскому штабу академии «Марселя» в качестве тренера нападающих.

Публикация доступна в «твиттере» Джибриля Сиссе.

«Очень горжусь тем, что смогу помочь молодым нападающим «Марселя» (от U16 до резерва команды). Буду работать с Тойфиу Маулидой и Филиппом Анциани», — написал Сиссе у себя в «твиттере».

Напомним, в апреле 2021 года Сиссе заключил контракт с клубом 4-го дивизиона чемпионата США «Панатинаикос Чикаго», так и не сыграв за клуб.

Нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезонах-2001/2002 и 2003/2004. Двукратный участник чемпионатов мира наиболее запомнился болельщикам выступлениями за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».