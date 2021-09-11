Джибриль Сиссе стал тренером нападающих в академии «Марселя»
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Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе присоединился к тренерскому штабу академии «Марселя» в качестве тренера нападающих.
Публикация доступна в «твиттере» Джибриля Сиссе.
«Очень горжусь тем, что смогу помочь молодым нападающим «Марселя» (от U16 до резерва команды). Буду работать с Тойфиу Маулидой и Филиппом Анциани», — написал Сиссе у себя в «твиттере».
Напомним, в апреле 2021 года Сиссе заключил контракт с клубом 4-го дивизиона чемпионата США «Панатинаикос Чикаго», так и не сыграв за клуб.
Нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезонах-2001/2002 и 2003/2004. Двукратный участник чемпионатов мира наиболее запомнился болельщикам выступлениями за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».
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