Сиссе — президенту «Ниццы»: защищать свой клуб правильно, но вы зашли слишком далеко

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе прокомментировал слова президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривьера. Напомним, после матча 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» Ривьер обвинил футболистов марсельской команды в разжигании конфликта с болельщиками.
«Какая дерзость, мистер Ривьер. Вы полностью упускаете суть. Защищать свой клуб и своих болельщиков правильно, но здесь вы зашли слишком далеко», — написал Сиссе на своей странице в «Твиттере».
Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3.
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