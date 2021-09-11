«С детства нравился ПСЖ». Нуну Мендеш — об аренде в парижском клубе

Новичок «ПСЖ» Нуну Мендеш поделился впечатлениями от перехода из «Спортинга» во французский клуб на правах аренды.

«Я был в расположении сборной, когда мне позвонили и сказали о возможном переходе в «ПСЖ». Я был невероятно счастлив. Даже не представлял, что подобное приключение случится со мной так быстро.

Абсолютно точно, это большая честь оказаться в «ПСЖ» рядом со всеми этими выдающимися игроками. Думаю, это мечта любого футболиста.

«ПСЖ» мне нравится с самого детства. Когда я начал сотрудничать со своим агентом, сказал ему, что хочу попасть именно сюда. И в итоге все получилось благодаря его и моим усилиям», – приводит слова Мендеша O Jogo.

Напомним, 1 сентября «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об аренде защитника «Спортинга» Нуну Мендеша.

Арендное соглашение 19-летнего португальского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022. В соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера Мендеша за € 40 млн.