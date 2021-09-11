«С детства нравился ПСЖ». Нуну Мендеш — об аренде в парижском клубе

Новичок «ПСЖ» Нуну Мендеш поделился впечатлениями от перехода из «Спортинга» во французский клуб на правах аренды.
«Я был в расположении сборной, когда мне позвонили и сказали о возможном переходе в «ПСЖ». Я был невероятно счастлив. Даже не представлял, что подобное приключение случится со мной так быстро.
Абсолютно точно, это большая честь оказаться в «ПСЖ» рядом со всеми этими выдающимися игроками. Думаю, это мечта любого футболиста.
«ПСЖ» мне нравится с самого детства. Когда я начал сотрудничать со своим агентом, сказал ему, что хочу попасть именно сюда. И в итоге все получилось благодаря его и моим усилиям», – приводит слова Мендеша O Jogo.
Напомним, 1 сентября «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об аренде защитника «Спортинга» Нуну Мендеша.
Арендное соглашение 19-летнего португальского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022. В соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера Мендеша за € 40 млн.
- 11 сентября 2021
-
13:30
-
13:25
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:40
-
12:37
-
12:12
-
12:05
-
11:57
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:14
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:04
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:20
-
07:50