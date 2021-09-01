«ПСЖ» арендовал 19-летнего защитника «Спортинга»
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«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об аренде защитника «Спортинга» Нуну Мендеша.
Арендное соглашение 19-летнего португальского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022. В соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера Мендеша за € 40 млн.
Напомним, Мендеш выступает за основную команду «Спортинга» с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 2 матчах чемпионата Португалии и не отметился результативными действиями. С этого года защитник вызывается в сборную Португалии.
«Пари Сен-Жермен» в 4 матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В прошлом сезоне парижский клуб занял второе место в чемпионате Франции, уступив «Лиллю».
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