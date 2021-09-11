«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: составы команд на матч 4-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур».
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Галлахер, Куйяте, Макартур, Айю, Бентеке, Заха.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Роял, Танганга, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Винкс, Скипп, Деле, Моура, Кейн.
«Тоттенхэм Хотспур» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (2) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Вест Хэм Юнайтед» (7) и «Манчестер Юнайтед» (7).
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