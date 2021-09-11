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Николич прокомментировал ситуацию с Зе Луишем и рассказал про здоровье Антона Миранчука

Николич прокомментировал ситуацию с Зе Луишем и рассказал про здоровье Антона Миранчука
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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ситуацию с отзаявкой форварда железнодорожников Зе Луиша и рассказал про состояние полузащитника Антона Миранчука.

«В Лиге Европы есть несколько заявочных листов. У нас нет никаких проблем с заявкой. Ситуацию с Зе Луишем должен объяснять не я. Сейчас он травмирован, поэтому он вне заявки.

Про Антона Миранчука — у него хроническая травма. Это не что-то новое. Еще пару лет назад случилось. Он пробовал всё, чтобы играть через боль, но надо решить эту ситуацию. Спасибо ему за то, что пробовал играть через боль. Но было видно, что ему это мешало. С зимних сборов, а может быть, и раньше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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