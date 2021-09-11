Смолов — о матче с «Крыльями Советов»: после сборной было очень тяжело

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) признался, что испытывал трудности во время игры.

«После сборной было очень тяжело. Особенно в первом тайме», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Счёт в матче был открыт на 59-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который реализовал передачу Рифата Жемалетдинова. На 79-й минуте железнодорожники удвоили преимущество, гвинейский футболист оформил дубль. Результативную передачу на свой счёт записал вышедший на замену на 57-й минуте Виталий Лисакович. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».



«Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (7) — на седьмом месте.