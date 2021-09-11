Камано сравнили с гепардом, Смолов показал пресс. Фото победы «Локомотива»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилась со счётом 2:0.



Счёт в матче был открыт на 59-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который реализовал передачу Рифата Жемалетдинова. На 79-й минуте железнодорожники удвоили преимущество, гвинейский футболист оформил дубль. Результативную передачу на свой счёт записал вышедший на замену на 57-й минуте Виталий Лисакович. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) рассказал о коммуникации с руководством клуба, а также высоко оценил игру нападающего Франсуа Камано, оформившего дубль в этой встрече.



«У нас есть коммуникация с руководством. Выстроили систему, где тренер отвечает только за результат. Это нормально. Много людей: скауты и так далее, они делают свою работу, а за результат отвечает главный тренер. Очень рад за Камано. Этот парень в отличной форме. Ему не хватало гола: были моменты, штанги. Сегодня забил сразу два. Прошёл через непростую ситуацию. У меня в жизни было две войны. Я знаю, что это такое, что за беспокойство ты испытываешь. Но Камано показал себя спокойным парнем. Он только вчера прилетел, отработал одну тренировку, вышел и забил два гола. Благодарен ему. Хочу поздравить Диму Баринова с днём рождения и капитанской повязкой в сборной, Федю Смолова с капитанской повязкой», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.