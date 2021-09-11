Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Лестера» на выезде

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Лестера» на выезде
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Манчестер Сити» — «Лестера». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. «Манчестер Сити» оказался сильнее соперника со счётом 1:0 и одержал третью победу подряд в нынешнем розыгрыше АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

«Манчестер Сити» полностью владел территориальным и игровым преимуществом на протяжении всей встречи. На 62-й минуте португальский полузащитник «горожан» Бернарду Силва воспользовался нерасторопностью обороны соперника и забил единственный мяч, который принёс гостям победу.

«Манчестер Сити» в четырех матчах набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (6) – на 10-й позиции.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
11 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 62'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021