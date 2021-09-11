«Манчестер Сити» оказался сильнее «Лестера» на выезде

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «Манчестер Сити» — «Лестера». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. «Манчестер Сити» оказался сильнее соперника со счётом 1:0 и одержал третью победу подряд в нынешнем розыгрыше АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.



«Манчестер Сити» полностью владел территориальным и игровым преимуществом на протяжении всей встречи. На 62-й минуте португальский полузащитник «горожан» Бернарду Силва воспользовался нерасторопностью обороны соперника и забил единственный мяч, который принёс гостям победу.



«Манчестер Сити» в четырех матчах набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (6) – на 10-й позиции.