Малком: сообщение о том, что я сыграю с «Ахматом» и «Челси» — самое радостное в моей жизни

Полузащитник «Зенита» Малком пообщался с журналистами после победной встречи с Ахматом (3:1) в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы знали, «Ахмат» — серьезный соперник. Они показали это в первом тайме, навязав нам серьёзную борьбу. Для меня не так важно, когда я выхожу на поле, задача у меня всегда одна — приносить максимум пользы команде и стараться добриться победы.



Последние дни были очень сложными: мы с Клаудиньо приехали в сборную, а для нас с Клаудиньо это мечта — сыграть за главную команду своей страны. Мы вернулись в клуб, и на какой-то момент показалось, что у нас не получится сыграть ни за сборную, ни за клуб. Это было очень сложно и грустно — чувствовалась несправедливость. Вчера мы разговаривали с моей девушкой, и я говорил, что если мы не сможем сыграть ни против «Ахмата», ни против «Челси», это будет одним из самых грустных событий в жизни. К счастью, сегодня утром мне прислали сообщение — начальник команды сказал, что я могу играть. Можно сказать, что это было самым радостным, самым счастливым сообщением, которое я когда-либо получал. Поскольку состав на игру был сформирован ещё вчера, я не попал в основу, но я рад, что смог выйти во втором тайме и принести пользу команде.

Мы прекрасно знаем, что это игра с «Челси» будет очень сложной. Понимаем, что нам нужно будет очень много обороняться и искать свои шансы в контратаках. Совершенно точно, что в Лондоне нам придется бегать в два раза быстрее и больше, чем сегодня. Но я уверен: у нас будут шансы, мы сумеем ими воспользоваться», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».