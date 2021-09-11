«Аталанта» — «Фиорентина»: Миранчук впервые попал в стартовый состав, Кокорин — в заявке

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Фиорентины» на матч третьего тура итальянской Серии А. Впервые в этом сезоне с первых минут на поле появится российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста, Пашалич, Фройлер, Мехле, Пессина, Миранчук, Сапата.

Запасные: Госенс, Демирал, Иличич, Копмейнерс, Ловато, Малиновский, Муссо, Песселья, Росси.

«Фиорентина»: Терраччиано, Бираги, Бонавентура, Венути, Влахович, Дункан, Игор, Кальехон, Миленкович, Соттиль, Торрейра.

Запасные: Амрабат, Бенасси, Гонсалес, Драговски, Кастровилли, Кокорин, Малех, Мартинес, Настасич, Одриосола, Сапонара, Терзич.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает ещё один российский игрок — Александр Кокорин.

«Аталанта» после двух игр чемпионата имеет в своём активе четыре набранных очка. «Фиорентина» в первых двух играх набрала три очка.