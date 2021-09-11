Руй Витория поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями от победы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).



«Была очень хорошая игра, очень важная победа, которой мы хотели добиться. Концентрация была весь матч, может, этого не хватало раньше. Понятно, что на фоне неудач не совсем удалось перезагрузить голову, но надо порадоваться и забыть победу – в среду матч в Лиге Европы.



Лучший ли это матч в сезоне? Мы хорошо играли перед сезоном, да, на старте проиграли. Череда неудач, занервничали, потеряли уверенность. Надо было вернуть уверенность – это удалось. В первом тайме мы действовали не так, как я люблю, – но мы забили гол, и скованность прошла. А во втором тайме мы получали удовольствие от футбола, играли разнообразно, меняли ритм.



Что касается высказываний болельщиков в мой адрес, то это приятно, конечно, но важнее – поддержка всей команды», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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