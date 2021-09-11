Руй Витория: Кофрие провёл хорошие минуты в матче с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением об игре бельгийского защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.
«Кофрие провёл хорошие минуты, сконцентрированно, он в хорошей форме – но это его первая игра, это непросто для любого. Это хороший игрок на будущее. Лучше ли него Рассказов для матчей ЛЕ? Сейчас не лучший момент, чтобы говорить, кто лучше. Мои игроки – это мои игроки. Я рад, что Рассказов провёл очень хороший матч, но у нас 25 игроков – и все они нам нужны. У нас важный матч в среду, потом ещё – все должны быть готовы, ведь уже начинаются дисквалификации. Отношением к делу Рассказова я доволен, он в хорошей форме», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
На момент выхода бельгийца красно-белые вели в счёте с преимуществом в три мяча, однако в компенсированное время Денис Глушаков сумел сократить отставание, сделав счёт 3:1.
«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.
- 11 сентября 2021
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