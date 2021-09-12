Гарет Бэйл получил травму и рискует пропустить матч «Реала» c «Интером» в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл получил травму на тренировке, сообщает AS.
По данным источника, валлиец почувствовал некоторый дискомфорт в подколенном сухожилии правой ноги во время тренировки, которую «Реал» провёл на «Сантьяго Бернабеу».
Бэйл не сможет принять участие в воскресном матче с «Сельтой» в чемпионате Испании. Также под вопросом его участие в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», который состоится 15 сентября.
Напомним, Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.
В новом сезоне Примеры он принял участие в 3 играх, забив 1 гол.
- 12 сентября 2021
-
04:42
-
03:59
-
03:42
-
03:23
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:23
- 11 сентября 2021
-
23:44
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:14
-
23:00
-
22:37
-
22:37
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:35
-
21:27
-
21:27
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:02
-
20:54