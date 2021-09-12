Почеттино: три очка в игре с «Клермоном» дают уверенность перед матчем в ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матча 5-го тура чемпионата Франции с «Клермоном». Парижане разгромили соперника со счётом 4:0.
«Я считаю, что это было очень хорошее выступление, очень профессиональное. Я счастлив и считаю, что эти три очка очень важны для нас. Три очка в игре с такой хорошей командой, как «Клермон», дают нам уверенность в работе и подготовке к следующему матчу в Лиге чемпионов. Сегодня был дебют Натана, Нуну и Джиджио, поэтому я думаю, что важно обрести уверенность и начать чувствовать, что они могут помочь команде добиться всего, чего мы хотим», — цитирует Почеттино пресс-служба клуба.
«ПСЖ» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. В активе «Клермона» восемь очков, команда находится на четвёртом месте.
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