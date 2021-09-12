Доннарума – о дебюте в «ПСЖ»: первый матч всегда самый эмоциональный

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал итоги матча 5-го тура чемпионата Франции с «Клермоном». Парижане обыграли соперника со счётом 4:0, а итальянский голкипер дебютировал за «ПСЖ».
«Первый матч всегда самый эмоциональный, на таком стадионе с невероятными болельщиками. Это была хорошая игра, спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Очень важная победа, мы должны продолжать так же. Мы очень счастливы, но с завтрашнего дня нам нужно будет готовиться к Лиге чемпионов, потому что это очень важный турнир», — цитирует Доннарумму пресс-служба клуба.
«ПСЖ» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. У «Клермона» в активе восемь очков, и команда находится на третьем месте.
Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».
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