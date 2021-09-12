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Экс-игрок «МЮ» — о возвращении Роналду: не слышал такого шума с момента приезда Кантона

Экс-игрок «МЮ» — о возвращении Роналду: не слышал такого шума с момента приезда Кантона
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился мнением о первом выступлении нападающего Криштиану Роналду после возвращения в английскую Премьер-лигу. Напомним, форвард оформил дубль в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Не слышал такого шума на «Олд Траффорд» с момента приезда Эрика Кантона. Не думаю, что когда-либо видел, чтобы такое количество стюардов опекали игрока, пока он давал интервью у поля. Многие фанаты остались на стадионе в надежде увидеть Криштиану и взять автограф. Это как возвращение к дням былой славы. Роналду подарил этому месту новую надежду. Он показал, что может изменить в этой команде», — приводит слова Робсона Daily Mail.

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