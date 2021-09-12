«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить фанатскую квоту на матч с «Легией»

«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить максимальную разрешённую заполняемость стадиона на матче Лиги Европы с «Легией» до 30% — это 15 тыс. мест. На данный момент красно-белым разрешено пускать на стадион лишь 3 тыс. фанатов.

«Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против «Легии» до 15 тыс. зрителей», — приводит слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова ТАСС.

«Спартак» проведёт домашний матч с «Легией» 15 сентября на стадионе «Открытие Арена».

Ранее стало известно, что дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 сентября, с большой долей вероятности, пройдёт при 30% вместимости. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 19 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Напомним, ранее «Спартак» уже делал запрос в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту болельщиков на ближайшие домашние матчи, но получил отказ.