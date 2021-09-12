«Арсенал» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Арсенал» — ЦСКА. Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Московский ЦСКА в 6 матчах набрал 9 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (7) располагается на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).