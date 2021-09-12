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Гамид Агаларов забил 6-й гол в сезоне и вновь догнал Смолова в гонке бомбардиров РПЛ

Гамид Агаларов забил 6-й гол в сезоне и вновь догнал Смолова в гонке бомбардиров РПЛ
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил гол в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Этот забитый мяч стал для Агаларова шестым в сезоне. Таким образом, Гамид догнал в списке бомбардиров РПЛ-2021/2022 Фёдора Смолова. Теперь футболисты делят лидерство в бомбардирском рейтинге.

У ближайших преследователей — Александра Ерохина, Сердара Азмуна (оба — «Зенит»), Джона Кордобы («Краснодар») — по пять голов в активе.

В данный момент «Сочи» принимает на своём поле «Уфу» и выигрывает со счётом 2:1. На 11-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Матео Касьерра. Удвоил преимущество на 35-й минуте полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. Агаларов голом на 51-й минуте помог своей команде отыграть один мяч.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
2 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Касьерра – 11'   2:0 Нобоа – 35'   2:1 Агаларов – 50'
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