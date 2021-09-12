«Реал Мадрид» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Реал Мадрид» — «Сельта». Встреча 4-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Сельта».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Помогать ему будут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр – Фернандо Роман Роман.



Мадридский «Реал» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (1) – на 18-м месте в таблице. Лидером соревнования является мадридский «Атлетико», набравший 10 очков. Напомним, «Атлетико» является действующим чемпионом Испании.

Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в «Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.