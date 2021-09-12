Евгений Башкиров на последней минуте матча забил 1300-й гол в истории «Заглембе»

Российский футболист Евгений Башкиров забил 1300-й гол в истории клуба «Заглембе», за который он выступает. Это 11-я команда, которая достигла данного потолка в чемпионате Польши.

Стоит отметить, что хавбек забил гол на 97-й минуте. Мяч принёс победу коллективу Башкирова.

Башкиров перешёл в «Заглембе» в феврале 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл три матча в чемпионате Польши и отдал одну результативную передачу.

В команде также выступает россиянин Илья Жигулёв. В сезоне-2021/2022 Жигулёв провёл 3 матча за «Краснодар-2» в ФНЛ, не отметившись результативными действиями. Ранее спортсмен играл за такие клубы, как молдавский «Милсами», екатеринбургский «Урал», футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области и «Ротор» из Волгограда»