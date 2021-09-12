Мохамед Салах забил 100-й гол в АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился взятием ворот в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед», добравшись до отметки в 100 голов в АПЛ.



Салах забил 100 голов в 162 матчах английской Премьер-лиги. В сезонах-2013/2014 и 2014/2015 египетский нападающий провёл 13 матчей за лондонский «Челси» и забил 2 мяча. Сегодня, 12 сентября, Салах проводит 149-й матч за «Ливерпуль» в АПЛ, в которых отличился 98 раз.

Сотый гол Салаха в АПЛ:

Быстрее египтянина достигли рубежа в 100 забитых мячей только Алан Ширер, Гарри Кейн, Серхио Агуэро и Тьерри Анри. Египтянину ассистировал крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.



В данный момент идёт первый тайм встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Благодаря голу Салаха гости ведут в счёте – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».



Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн.