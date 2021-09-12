Мохамед Салах забил 100-й гол в АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился взятием ворот в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед», добравшись до отметки в 100 голов в АПЛ.
Салах забил 100 голов в 162 матчах английской Премьер-лиги. В сезонах-2013/2014 и 2014/2015 египетский нападающий провёл 13 матчей за лондонский «Челси» и забил 2 мяча. Сегодня, 12 сентября, Салах проводит 149-й матч за «Ливерпуль» в АПЛ, в которых отличился 98 раз.
Быстрее египтянина достигли рубежа в 100 забитых мячей только Алан Ширер, Гарри Кейн, Серхио Агуэро и Тьерри Анри. Египтянину ассистировал крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
В данный момент идёт первый тайм встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Благодаря голу Салаха гости ведут в счёте – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».
Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн.
- 12 сентября 2021
-
20:01
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:37
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:25
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:54