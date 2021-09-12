Нико Ковач заявил, что недоволен результатами «Монако»
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Марселя».
«Мы недовольны тем как сыграли. Четыре очка, набранные в пяти турах, — это не тот результат, которого мы ожидали. Я недоволен стартом чемпионата. Нам следует показывать в игре тот настрой, который был у команды в конце прошлого сезона. У нас хорошая команда, сильные игроки, но соперники теперь больше выкладываются в матчах с нами. Нам следует вернуться к более компактной и агрессивной игре, за счёт которой мы сможем снова создавать опасность у чужих ворот. Я ждал, что в этой встрече будет продемонстрирован открытый футбол с обеих сторон. «Марсель» отыграл лучше нас, клуб заслужил победу. Нам нужно воспрянуть духом», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».
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