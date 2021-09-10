Сергей Лавров заявил, что поддерживает Валерия Карпина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился мнением об изменениях в игре национальной сборной страны под руководством Валерия Карпина.

«Конечно, я слежу, не сплю, пока не закончится матч, переживаю. Не всё получается, безусловно. Такие заголовки были: «Результат есть, игры нет». Наверное, это резковато. Тем более Валерий Карпин получил команду с колёс. У него не было даже недели, чтобы каким-то образом на практике обкатать свои замыслы. Я очень на успехи Карпина надеюсь. Я его очень поддерживаю», — сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

Напомним, 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.