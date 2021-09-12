Юто Нагатомо вернулся в футбольный клуб «Токио»
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Японский защитник Юто Нагатомо, у которого этим летом истёк срок контракта с французским «Марселем», вернулся на родину.
35-летний футболист заключил контракт с футбольным клубом «Токио», в котором начинал профессиональную карьеру. Японский игрок подписал соглашение, срок которого истекает в январе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба токийского клуба.
В минувшем розыгрыше чемпионата Франции футболист провёл 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. На протяжении карьеры Нагатомо также выступал в «Чезене», «Интере» и «Галатасарае». На его счету 127 матчей в составе сборной Японии. Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Дженоа» хочет заполучить игрока.
Юто Нагатомо — победитель Кубка Азии 2011 года.
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