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Юто Нагатомо может перейти в «Дженоа»

Юто Нагатомо может перейти в «Дженоа»
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Японский защитник Юто Нагатомо, последним клубом которого был «Марсель», вероятно, перейдёт в команду из чемпионата Италии. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Футбольный клуб «Дженоа» хочет заполучить игрока, руководство итальянской команды уже предложило футболисту однолетний контракт.

«Свободный агент Юто Нагатомо был предложен футбольному клубу «Дженоа». Президент команды размышляет над трансфером и может подписать его в ближайшие дни. Бывший игрок «Интера» и «Галатасарая» хочет вернуться в Серию А», — написал журналист в социальной сети.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции футболист провёл 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Юто Нагатомо — победитель Кубка Азии 2011 года.

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