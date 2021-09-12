«У «Уфы» просто агония». Арбитр Федотов — о претензиях Стукалова в адрес судей

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал претензии главного тренера «Уфы» Игоря Стукалова в адрес судейства. Стукалов считает, что «Сочи» забил два гола после нарушения правил.

«Не увидел никаких ошибок судьи в засчитанных голах «Сочи», о которых говорит главный тренер «Уфы». В случае со вторым голом, к которому возникли вопросы у тренера гостей, их игрок упал сам и даже сам немного цеплял соперника. В третьем голе со штрафного я вообще не понял их вопросов — всё было по делу. Это всё проблемы «Уфы», у них уже просто агония», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречались команды «Сочи» и «Уфа». Матч проходил в Сочи на стадионе «Фишт» и закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.