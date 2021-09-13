Ветеран «Ювентуса» — о Роналду: он всегда отказывался играть центрфорварда у нас

Бывший полузащитник «Ювентуса» Джанкарло Марокки высказался об игре Криштиану Роналду в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед». 36-летний португалец оформил дубль в матче с «Ньюкаслом» в рамках 4-го тура английской Премьер-Лиги (4:1).

«Я заметил, что он играл центральным нападающим в матче с «Ньюкаслом». Это то, что он всегда отказывался делать в «Ювентусе», — цитирует Марокки Sky Sports.

Напомним, в своём первом же матче после возвращения в Англию португалец оформил дубль. Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».