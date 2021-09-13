Куман: благодаря мне у «Барселоны» есть будущее
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о значении своей работы в испанском клубе.
«Мои отношения с Лапортой улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что, что, я думаю, неправильно. Он предположил, что тренер не обладает всей властью. Он слишком много говорил. Полагаю, вы всегда должны вносить ясность. Когда у вас, как у клуба, нет ясности насчет будущего тренера, возникают спекуляции. Тренеру же, естественно, это не нравится. Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать «Барселону». У меня здесь всё хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее», — приводит слова Кумана sport.es.
Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает седьмое место.
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