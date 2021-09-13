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Ширер раскритиковал менеджмент и игроков «Ньюкасла» за последние результаты команды

Ширер раскритиковал менеджмент и игроков «Ньюкасла» за последние результаты команды
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил своё недовольство последними результатами «Ньюкасл Юнайтед». Ширер выступал за «сорок» в период с 1996 по 2006 год и является лучшим бомбардиром команды со 148 голами.

«Нет ни надежды, ни амбиций, и, честно говоря, мне это очень надоело. Из сезона в сезон — это сплошное повторение ошибок.

Менеджмент даёт игрокам, которые были в команде, новые контракты, потому что они не могут их продать.

Также у руководителей есть оправдание, что они не могут пригласить других игроков, потому что этим уже платят высокую зарплату.

Дешевле оставить всё так, как есть, чем покупать других игроков. Болельщики заслуживают лучшего. У каждого менеджера одни и те же проблемы. Как я уже сказал, это постоянные ошибки из сезона в сезон», — цитирует Ширера The Sun.

После четырёх туров английской Премьер-лиги «сороки» располагаются на предпоследнем 19-м месте. Команда смогла набрать лишь одно очко. В последнем туре АПЛ «Ньюкасл» на выезде разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:4).

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