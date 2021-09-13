Стало известно, сколько болельщиков «Спартака» пустят на матч с «Наполи» в Италии

Болельщикам «Спартака» выделили 1365 билетов на гостевой матч против «Наполи» в Лиге Европы, говорится в заявлении московского клуба.
Для прохода на стадион каждый зритель должен подтвердить наличие «зеленого сертификата» от Министерства здравоохранения Италии. Получить его можно на основании сертификата вакцинированного (J&J, Moderna, AstraZeneca и Pfizer), переболевшего или по свежему отрицательному ПЦР-тесту.
Напомним, согласно действующим ограничениям граждане России не могут посещать Италию в туристических целях.
Напомним, 27 августа состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Россия в турнире представлена двумя участниками — московскими «Спартаком» и «Локомотивом».
«Спартак» с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша) попал в группу C.
Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе 30 сентября.
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