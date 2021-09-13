«Чувствительная тема». Арсен Венгер оценил игру «Арсенала» в стартовых турах АПЛ

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру команды на старте сезона. Подопечные Микеля Артеты в четырёх турах английской Премьер-лиги набрали 3 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице.
«Во-первых, я обычно говорю то, что думаю. В этой ситуации я являюсь болельщиком «Арсенала». Но тема «Арсенала» чувствительная для меня, и сейчас, пожалуй, не лучшее время для разговоров. У команды качественный состав. Я не пессимист в этом отношении. Я действительно считаю, что у них было два сложных матча — с «Челси» и «Манчестер Сити». Когда играешь с «Ман Сити», потери очков весьма вероятны.
Плохой результат был лишь в первой игре с «Брентфордом». После той игры «Арсенал» оказался в положении догоняющего. Я желаю команде поскорее исправить ситуацию. Думаю, у них всё получится», — цитирует Венгера beIN Sports.
В 4-м туре АПЛ «Арсенал» победил «Норвич Сити» (1:0).
Видеообзор матча «Арсенал» — «Норвич Сити»
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