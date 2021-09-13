Серджино Дест пропустит матч с «Баварией»

Американский защитник «Барселоны» Серджино Дест из-за травмы пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Баварией», сообщает Marca.



Напомним, Дест получил травму 5 сентября в матче отбора к ЧМ-2022 между сборными США и Канады. На 44-й минуте встречи американец был заменён. У него диагностировали растяжение связок лодыжки. Из-за этого защитник пропустил матч США – Гондурас, который проходил 9 сентября.



Серджино Дест является игроком «Барселоны» с лета 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 21 млн. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дест сыграл в трёх матчах и не отметился результативными действиями.



Матч «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 14 сентября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».