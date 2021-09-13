Андрей Шевченко: «Милан» играет в яркий футбол, который интересен зрителю

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о развитии итальянского клуба под руководством главного тренера Стефано Пиоли.
«Милан» — хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Смотреть на игру «Милана» очень приятно, они играют в яркий футбол, который интересен зрителю.
Команда создаёт, играет вертикально, пытается контролировать матч. Также у «Милана» бывает много вариантов проведения атаки. Мне нравится команда, думаю, что «Милан» будет бороться за скудетто до самого конца.
Но конкуренты будут сильные. «Интер» сильно изменился, но остался конкурентоспособен. А также есть «Наполи» и «Рома», «Ювентус», который всегда претендует на самые высокие места.
Они плохо начали, но команда знает, как подниматься. Я вижу, что в чемпионате будет хороший баланс, поэтому турнир получится ещё более интересным», — цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.
- 13 сентября 2021
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