Дрейер прокомментировал свой дебют за «Рубин». Игрок оформил хет-трик в матче с «Уралом»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал победу казанской команды в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0). Напомним, эта встреча стала дебютной для Дрейера в футболке «Рубина». Новичок казанцев записал на свой счёт хет-трик.

«Я счастлив за команду. Это был сложный матч. Хорошо прошла первая половина, забили два быстрых гола, во втором тайме соперник проявил себя хорошо, но мы забили ещё два гола, так что я счастлив за команду.

Что касается моего гола пяткой, то я увидел, что Кварацхелия прострелил, и был единственный способ сыграть в этом эпизоде — это сыграть пяткой, мяч оказался в воротах. Это замечательные гол и передача.

Казань — прекрасный город, рад быть здесь. Каждый день, что я нахожусь здесь, делает меня счастливым, я старался показать это на поле. Думаю, мне ещё необходимо время на адаптацию в игровом плане, но в атаке нам предоставляется свобода от тренера», — приводит слова Дрейера «Матч ТВ».