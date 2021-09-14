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Ибрагимович разместил в соцсетях философский пост про гепарда и собак

Ибрагимович разместил в соцсетях философский пост про гепарда и собак
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал философский пост в социальных сетях.

«Собака и гепард: на фото показана скоростная гонка между собаками и гепардом, чтобы выяснить, кто из них быстрее всех.

Все были удивлены, что гепард не сдвинулся со своего места, поэтому они спросили координатора гонки, что случилось.

Его ответ был следующим: «Иногда пытаться доказать, что ты лучший – оскорбление. Нам не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный».

Не тратьте время на то, чтобы доказывать свою ценность», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме».

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