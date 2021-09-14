Советник Лапорты: у «Барселоны» есть будущее благодаря президенту
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Советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, Энрик Масип прокомментировал слова главного тренера каталонцев Рональда Кумана, что благодаря нему у клуба есть будущее.
«Если у клуба и есть будущее, то только благодаря смене правления и президента, которые изменили ситуацию.
Это мог быть конец клуба. И это не какая-то фраза, это то, что могло действительно произойти. «Барселоне» нечем было платить зарплату. Спасибо тем смелым людям, которые пришли в клуб», — цитирует Масипа Sport.es.
Напомним, нидерландский специалист возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Контракт Рональда Кумана с клубом рассчитан до 2022 года. После трёх туров в испанской Примере «Барселона» с 7 очками занимает седьмое место.
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