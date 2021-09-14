Денис Глушаков рассказал о своём желании вернуться в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о том, что возвращение в сборную России является одной из его целей.

«Есть цель попасть в сборную. Это не секрет. Каждый ставит себе цели. Я тренируюсь, играю, работаю, а дальше будет видно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ»

Вчера, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника, выиграв со счётом 3:1.



«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) идут на 12-й строчке.



Напомним, Денис Глушаков защищал цвета московского «Спартака» в период с 2013 по 2019 год.