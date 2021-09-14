Главный тренер «Легии»: просил подписать Ломовицкого, но в «Спартаке» огромные контракты
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Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что в 2020 году просил руководство клуба подписать полузащитника московского «Спартака» Александра Ломовицкого.
«Это интересный игрок, который также умеет играть в атаке. Могу уже сказать, что просил подписать его. Это было сразу после того, как я присоединился к «Легии».
Но давайте посмотрим правде в глаза… Контракты в «Спартаке» огромные. Поговорили, было приятно, но не вышло. Сейчас он запасной в Москве, хотя недавно появился на поле на несколько минут», — приводит слова польского специалиста Sport.TVP.
Первый матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия» пройдёт на поле «Открытие Банк Арены» в Москве, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
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