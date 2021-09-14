Эдинсон Кавани отреагировал на новую песню фанатов «Манчестер Юнайтед» о нём

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, как относится к новой песне о нём, которую исполняют болельщики во время матчей. Ранее фанаты «МЮ» пели: «Отдайте, отдайте, отдайте Эди Кавани, дайте ему мяч и увидите, как он забьёт все голы». Но недавно болельщики стали исполнять другую песню: «Я влюблён, не могу отрицать. Наш номер семь — король Уругвая. Эль Матадор, кто бы это мог быть? Его имя Эдинсон, его фамилия Кавани».
«Болельщики придумали вторую песню, но петь её сложнее, чем предыдущую. Первую песню я сам напевал: «Отдайте, отдайте, отдайте Эди Кавани». Это было легко. Вторая песня тоже классная, но мне сложно её напевать. В любом случае спасибо болельщикам «Манчестер Юнайтед» за теплоту и любовь», — приводит слова Кавани пресс-служба клуба.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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