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Эдинсон Кавани отреагировал на новую песню фанатов «Манчестер Юнайтед» о нём

Эдинсон Кавани отреагировал на новую песню фанатов «Манчестер Юнайтед» о нём
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, как относится к новой песне о нём, которую исполняют болельщики во время матчей. Ранее фанаты «МЮ» пели: «Отдайте, отдайте, отдайте Эди Кавани, дайте ему мяч и увидите, как он забьёт все голы». Но недавно болельщики стали исполнять другую песню: «Я влюблён, не могу отрицать. Наш номер семь — король Уругвая. Эль Матадор, кто бы это мог быть? Его имя Эдинсон, его фамилия Кавани».

«Болельщики придумали вторую песню, но петь её сложнее, чем предыдущую. Первую песню я сам напевал: «Отдайте, отдайте, отдайте Эди Кавани». Это было легко. Вторая песня тоже классная, но мне сложно её напевать. В любом случае спасибо болельщикам «Манчестер Юнайтед» за теплоту и любовь», — приводит слова Кавани пресс-служба клуба.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

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