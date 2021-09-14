Лапорта: у меня хорошие отношения с Куманом

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своём отношении к главному тренеру команды Рональду Куману.



«Пожелать Куману удачи — значит пожелать удачи себе. Мы с ним в одной лодке, у нас одинаковые цели.



Каждый из нас высказывает своё мнение по тому или иному вопросу, и иногда наши мнения могут совпадать или расходиться, но никаких расхождений нет. У нас хорошие отношения, не нужно искать подводных камней там, где их нет», — цитирует Лапорту Sport.es.



Напомним, сегодня, 14 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) состоится матч «Барселона» — «Бавария» Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Бавария».



После трёх туров в испанской Примере «Барселона» с 7 очками занимает седьмое место в таблице.

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