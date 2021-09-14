Лапорта: у меня хорошие отношения с Куманом

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своём отношении к главному тренеру команды Рональду Куману.
«Пожелать Куману удачи — значит пожелать удачи себе. Мы с ним в одной лодке, у нас одинаковые цели.
Каждый из нас высказывает своё мнение по тому или иному вопросу, и иногда наши мнения могут совпадать или расходиться, но никаких расхождений нет. У нас хорошие отношения, не нужно искать подводных камней там, где их нет», — цитирует Лапорту Sport.es.
Напомним, сегодня, 14 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) состоится матч «Барселона» — «Бавария» Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Бавария».
После трёх туров в испанской Примере «Барселона» с 7 очками занимает седьмое место в таблице.
- 14 сентября 2021
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:43
-
18:39
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:34
-
17:29
-
17:12
-
17:05
-
17:02
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:37
-
16:32
-
16:22
-
16:18
-
16:16
-
16:14
-
16:06
-
15:48
-
15:31
-
15:20
-
15:16